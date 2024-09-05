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"تعليم مكة" يعقد أول لقاء لمحكمي مسابقة القرآن الكريم الوزارية لعام 1446 هـ

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عبدالعزيز العمري - مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في الشؤون التعليمية قسم النشاط الطلابي اللقاء التدريبي الأول لمحكمي مسابقة القرآن الكريم الوزارية، بهدف تحسين جودة أداء المسابقة ومخرجاتها وإعداد نماذجها ومتطلباتها للعام الدراسي الحالي، بمشاركة ثلاثين محكما ومحكمة حيث يستمر عملهم لمدة يومين يتخللهما إعداد الأسئلة لجميع مراحل المسابقة الثلاثة، التي تبدأ على مستوى المدارس ثم تنتقل إلى مستوى مكاتب التعليم وصولا إلى المرحلة النهائية على مستوى إدارة التعليم.

اللقاء يهدف إلى تحسين جودة أداء المسابقة ومخرجاتها - اليوم

وتضم المسابقة خمسة فروع وهي حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد حفظ عشرين جزءا مع الترتيل والتجويد حفظ خمسة عشر جزءًا مع الترتيل والتجويد حفظ عشرة أجزاء مع الترتيل والتجويد وحفظ خمسة أجزاء مع الترتيل والتجويد
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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