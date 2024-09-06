شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية تطلق ختماً خاصاً بالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، ختماً خاصاً بالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الـ (3) تحت شعار “لخير البشرية”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطارات الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، وذلك خلال فترة القمة من 10 إلى 12 سبتمبر 2024م.