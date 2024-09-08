منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 متبرعًا بأحد أعضائهم الرئيسة

الرياض

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 200 متبرع ومتبرعة من المواطنين والمواطنات وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات : إبراهيم بن أحمد بن عبدالله العمري الزهراني، إبراهيم بن عبدالله بن علي العلكمي العسيري، إبراهيم بن عبدالله بن براهيم العجاجي، أحمد بن صالح بن محمد الدوسري الزهراني، أحمد بن عبدالله بن ونيسان الكويكبي الرويلي، أحمد بن محمد بن أحمد آل سعد الزهراني، أحمد بن محمد بن علي المفطري عسيري، أحمد بن يحي بن أحمد الديانه عسيري، أسامه بن تركي بن محمد سليماني، أنور بن إسماعيل بن علي فقيه، إياد بن عبد الخالق بن عبد القادر آل جبير الغامدي، بحل بن عواد بن بحل السويدي الشمري، بدر بن عوض بن معيض القثامي العتيبي، بدر بن منصور بن سالم الرواضين العطوي، بندر بن دغيم بن نزال الجعفري العنزي، تركي بن محمد بن عزيز العضيله المطيري، توفيق بن مفرح بن أحمد العليلي المالكي، ثامر بن مرشد بن حمود السويدي الشمري، جبار بن جابر محمد الريثي، جبران بن يحي بن طالع التليدي، جمال بن محمد بن نعيم العازمي العتيبي، حاكم بن منصور بن محسن اليامي، حسن بن سعد بن حسن المهداني القحطاني، حسن بن ظافر بن حسن آل وليد الشهري، حسن بن يحي بن مسعود الحكمي الفيفي، حسين محمد بن جابر بن محمد شيبه العسيري، حمد بن صعب بن خلف الرمالي الشمري، حمد بن علي بن غفين آل سليم اليامي، حمد بن ناصر بن عبدالله آل مطر القحطاني، خليل بن عبدالله بن خلفان الشدي، ذياب بن عبيد بن مريبد العواجي العنزي، راجي بن صبيح بن محمد الجرفاني الحويطي، راشد بن حمد بن حسين المحامض، راشد بن علي بن مفرج آل حويدر السهلي، ريان بن أحمد بن سعيد باحويرث، زايد بن حسين بن سالم الحريصي، زيد بن محمد بن ناصر المدير، سامي بن عقلاء بن جايز الكويكبي الرويلي، سعود بن راضي بن جالي القثامي العتيبي، سعود بن رازن بن علي الذيابي العتيبي، سعود بن عبد العزيز بن عبدالله القباع، سعيد بن محمد بن سعيد قاعد، سلطان بن علي بن سعد الشهراني، سلطان بن محمد بن يحي غزواني، سلمان بن إبراهيم بن صالح الحميضي، سلطان بن مبارك بن سلطان المحيميد السهلي، سلمان بن محمد بن حسن القبلي الشهري، شافي بن إبراهيم بن شافي الودعاني الدوسري، صالح بن محمد بن علي حيدان آل حيدان، طلال بن صالح بن حمد المسلم، ظافر بن شائع بن حسين آل ابو زراق الشهراني، عادل بن حسن بن علي العسيري، عادل بن عبيكه بن عبطان الحسيني الشمري، عايض بن حسن بن محمد المخثله القحطاني، عايض عواد بن عائض بن عواد الوكله العطوي، عبدالإله بن عبدالله بن محمد آل الصماء العمري، عبدالإله بن محمد بن الحسين آل الحسين المنديلي، عبدالرحمن بن أحمد بن محمد الزبيد العتيبي، عبدالرحمن بن علي بن هادي آل فهاد، عبدالعزيز بن أحمد بن فرحان الخالدي المالكي، عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله السعدي الزهراني، عبدالعزيز بن حاتم بن محمد جمال حريري، عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن خلف سلماني الشمري، عبدالعزيز بن عبد المحسن بن ناصر النفيسة، عبدالعزيز بن عبدالاله بن سالم باسندوه، عبدالغني بن أحمد بن مسفر المشني الغامدي، عبدالله بن أحمد بن فوزان السويلم، عبدالله بن جوهر بن سليمان سفياني، عبدالله بن فهد بن عبدالله المرواني الجهني، عبدالله بن محمد بن يحيى العبدلي، عبدالله بن هايف بن سعود الفغم، عبدالمحسن بن سليمان بن حامد الحساني المالكي، علي بن حمد بن صالح آل مسفر الكربي، علي بن سعد بن علي آل زيران الخثعمي، علي بن محمد بن أحمد الشيخي، عمر بن ساكن بن سهل الخمعلي العنزي، عمر بن عبد العزيز بن على المزعل، عمر بن عبد المعين بن حمزه المزيني، عمر بن محمد بن مصلح العوني المطيري، عمر بن محمد بن مهدي المنيعي، عناد بن إبراهيم بن سعيد الرواضين العطوي، عيد بن فهد بن عبدالله الروقي العتيبي، عبد المحسن بن محمد بن هارب الدويرج الشراري، غالب بن منيف بن شبنان النطعان القحطاني، فارس بن سالم بن سعيد آل سعيد اليامي، فارس بن فالح بن صالح القويعاني البلوي، فهد بن حمود بن مسفر المصارير، فهد بن عبيد بن صنهات العصيمي العتيبي، فهد بن محمد بن سلمان الخمسي العطوي، فهد بن مديد بن صالح السويكت، فهد بن مزهر بن ضحوي الهمزاني الشمري، فهد بن مطلق بن محمد الحمادي العتيبي، فهيد بن جفين بن مقيم العرجي القحطاني، فيصل بن الحسن بن عبده آل درهم عسيري، فيصل بن عبدالله بن ناصر الجابر الغامدي، فيصل بن علي بن زاهر الزبيدي، ماجد بن خلف بن مسفر الثابتي المالكي، ماجد بن سند بن صخيل الشلاقي الشمري، محمد بن سعد بن أحمد المسعودي القحطاني، مالك بن صالح بن علي عرقوب الشراري، مبارك بن نائف بن ضويان العصيمي العتيبي، محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن العتيق، محمد بن أحمد بن خلف آل حجاج العامري، محمد بن أحمد بن علي الحواشي الهيلي، محمد بن أحمد بن محمد دروشي حدادي، محمد بن أحمد بن عبدالله البارقي عسيري، محمد بن زين بن أحمد آل إبراهيم الزبيدي، مصطفى بن محمد بن أحمد العبيدان، محمد بن سعد بن حمد الحمراني الهاجري، محمد بن سلطان بن محمد آل محمد العمري، محمد بن سليمان بن مسلم آل محمد بن ليث الصيعري، محمد بن شفيبي بن حمود الجابري، محمد بن صالح بن حمد آل مطارده اليامي، محمد بن عبدالله بن سليمان العضيبي، محمد بن علي بن إبراهيم آل قحم مرير، محمد بن عيسي بن محمد الذروي، محمد بن فرحان بن حسين الحسني العنزي، محمد بن مداوي بن جبران آل عامر، محمد بن حمد بن عبدالرحمن بن نمشان، محمد بن خلف بن عبدالله آل دوبه العمري، محمد بن مطارد بن عجيم آل مطارد اليامي، محمد هشام بن مدني بن عبيدالله تمنكاني، مسلط بن حمدان بن سعيد المفيلحي السبيعي، مشاري بن فهد بن موسى العتيق، مصطفى بن عمر بن موسى الفتحي عسيري، مصلح بن غازي بن صالح البشري الحربي، مطر بن شفلوت بن معلل آل شفلوت الغامدي، ماجد بن محمد بن ناصر آل ويمن عسيري، منير بن محمد بن عيد الهيشان، مهدي بن عبدالهادي بن علي الموسى، مهدي بن علي بن مهدي آل حطاب اليامي، موسى بن علي بن محمد سبعي، ناصر بن ربيعان بن فالح الحسيني الشهراني، ناصر بن فرج بن ناصر آل حجاب القحطاني، نايف بن حجي بن لويفي البهيدل الخيبري، نايف بن حسين بن مسفر آل عبدالله القحطاني، نايف بن عبدالهادي بن ضيف الله المخلفي الحربي، نايف بن محمد بن صويع آل عائض القحطاني، نايف بن مطلق محمد الذويبي الحربي، نواف بن نديم بن کامل قريان، هادي بن محمد بن نوري آل معبرد السيد، وليد بن صالح بن حسن الراجحي الخيري، ياسر بن مصلح بن عيضه التابتي المالكي، يحيى بن محمد بن علي شراحيلي، يوسف بن شهاب بن أحمد طوله، أشواق بنت يحي بن عواض العبدلي المالكي، أمل بنت محمد بن يوسف الصالح، أمواج بنت عائض بن سعد الصليخي الحارثي، أطياف بنت حسن بن أحمد عقيلي، أمنه بنت علي بن يحي كعبي، تغريد هادي بن حسين الصقور، تهاني بنت محمد بن يحى عاطفي عسيري، جواهر بنت هايل بن سلوم العنزي، جوري بنت ماجد بن محمد الازوري الشهري، حليمه بنت حسين بن علي الشبيث، حليمه بنت محمد بن يحى عاطفي عسيري، حنان بنت أحمد بن خلف آل حجاج العامري، دانه بنت عبدالله بن عوض الدغامين الحربي، رزان بنت محمد بن مشبب آل عياش الشهراني، رنيم بنت محمد بن أحمد بن زقر، رهام بنت علي بن محمد آل شرييف الغامدي، رهف بنت نداء بن جرمان النومسي، روان بنت جابر بن يحي حكمي دكام، ساره بنت محمد بن عائض القحطاني، سالمه بنت محمد بن علي آل معربه الشهري، سعاد بنت حامد بن ناشي الدخيلي الشنبري، سلوى بنت علي بن طاهر خرمي، سميه بنت سعود بن مسيعيد الرحيلي، شعاع بنت عبيد بن ناجي المقاطي العتيبي، شيماء بنت رياض بن أحمد حربي، صفاء بنت سعود بن إبراهيم الويبار الشمري، طرفه بنت علي بن لافي الجعفري العنزي، عبير بنت علي بن عبدالله الشملاني العنزي، عبير بنت محمد بن إسماعيل سلطان، عيده بنت براك بن بركي المهيمزي الرشيدي، غند بنت فائح بن سلطان البعاج البقمي، غيهبه بنت علي بن عبد الرحمن آل يربوع الشهري، فاطمة بنت بخيت بن عوض القلادي الرشيدي، فاطمة بنت دوران بن علي الاصغري الريثي، فاطمة بنت سعيد بن زميم السمري البيشي، فاطمة بنت عقيل بن مهجع الخمعلي العنزي، فاطمة بنت علي بن موسى آل طليمس المهداوي، فاطمة بنت محمد بن رفدان بني حويزي الشهراني، فاطمة بنت محمد بن صالح صعابي، مشاعل بنت علي بن مصبح مبروك، ليلي بنت يحي بن خميس فرحان، ماجده بنت صالح بن شوعي آل مبطي، مزيونة بنت هايف بن سعود الفغم، مشاعل بنت مطلق بن ناصر آل مطلق، منال بنت لافي بن عسكر الشيباني العتيبي، منال بنت مطلق بن محمد الخنفري القحطاني، سارة بنت موسي بن بطيحان الماضي الشمري، منى بنت علي بن محمد حامظى، نجلاء بنت محمد بن غانم السميري العتيبي، نجود بنت عبدالرحمن بن محمد بن سعد الهويمل، نورة بنت سليمان بن إبراهيم الدهيمان، هنديه بنت حسين بن علي آل عبدالله العبدلي، وجدان بنت محمد بن علي العسيري، وزان بنت دخيل بن حمود اللحيدان، وسمية محمد عبدالله العريفي.