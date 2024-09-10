شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون استعلام عن "عقارات المورث" عبر البورصة العقارية منذ تدشينها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل، عن عدد الاستعلامات عبر خدمة "الاستعلام عن عقارات مورث" على البورصة العقارية، والذي بلغ أكثر من 1.5 مليون استعلام، منذ تدشينها.

وأتاحت وزارة العدل، عبر البورصة العقارية، خدمة الاستعلام عن عقارات مورث، في سياق توفير جميع خدماتها إلكترونياً، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين. الاستعلام إلكترونياً

تمكّن الخدمة المستفيد من الاستعلام إلكترونياً عن عقارات مورث، مع ضرورة وجود صك حصر ورثة إلكتروني لنجاح تقديم الخدمة.

وللاستفادة من الخدمة عبر البورصة العقارية؛ يمكن للمستفيد اختيار "عقارات مورث" من قائمة الاستعلامات العقارية، ثم استعراض جميع العقارات المملوكة للمورث، ثم تحديد العقار المطلوب، واستعراض تفاصيل الوثيقة والعقار.

وتقدم البورصة العقارية srem.moj.gov.sa خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.