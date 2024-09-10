شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يستقبل وزيرة المشتريات الدفاعية والصناعية البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزيرة المشتريات الدفاعية والصناعية البريطانية ماريا إيجل، والوفد المرافق لها.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلّف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، والمشرف العام على مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الحرس الوطني مشعل بن فواز المسعد، ووكيل الوزارة لشؤون المشاريع فهد بن عبدالله العياف، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية عبدالرحمن بن صالح الشايع، وقائد سلاح الإشارة اللواء مفرح بن مرعي العمري، والرئيس التنفيذي لبرنامج شبكة اتصالات الوزارة ريان بن عبدالعزيز الخويطر، ومن الجانب البريطاني السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرمبتون.