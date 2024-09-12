شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يهنئ الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وعبر سمو ولي العهد، عن التهنئة لفخامته بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً لفخامته التوفيق والسداد.

فيما عبر فخامته عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.