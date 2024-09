شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على الباحة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في السعودية

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية.وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات, بلجرشي, وبني حسن، والقرى، والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وفي جازان هطلت أيضا مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية شملت مدينة جيزان، وضاحية الملك عبد الله.كما شملت محافظات صبيا، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبوعريش، والداير بني مالك، والعيدابي، والطوال، و ضمد، وهروب، والدرب، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.