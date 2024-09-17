22 مليون ساعة عمل آمنة

أنجز برنامج جدة التاريخية، التابع لوزارة الثقافة، أكثر من 22 مليون ساعة عمل في منطقة جدة التاريخية دون أي حوادث عمل، وهو ما يعكس التزام البرنامج بمعايير السلامة والصحة المهنية والبيئية في المشروعات الإنشائية التي ينفذها ويشرف عليها.

وشملت ساعات العمل الآمنة 5.5 ملايين ساعة عمل في مشروع ميدان الثقافة، و5.5 ملايين ساعة عمل في ترميم المباني التاريخية، إلى جانب 5 ملايين ساعة عمل في مجال الأمن والسلامة، و3 ملايين ساعة عمل في مجال الصيانة والنظافة، وكذلك 1.5 مليون ساعة في أعمال بحيرة الأربعين، و1.5 مليون ساعة عمل في تنظيم المبادرات والأنشطة الثقافية.

ويحرص البرنامج على تطبيق سياسات ومعايير السلامة المعتمدة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات. ومن هذه المعايير: تقييم وتحديد وإزالة وإدارة المخاطر قبل البدء في أي عملية أو نشاط، والامتثال للقوانين واللوائح المطبقة، وكذلك تصميم وتشييد مرافق مشاريع البرنامج وفق معايير ونظم السلامة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العاملين، وتعزيز ونشر مفاهيم السلامة، والمشاركة الفعالة في توعية المجتمع بها.