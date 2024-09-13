انطلاق أعمال اليوم الأخير من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي GAIN 2024

انطلقت اليوم أعمال اليوم الثالث والأخير من القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في العاصمة الرياض بحضور نخبة من الرواد والمختصين وصناع القرار إلى جانب آلاف المشاركين من المهتمين بالمجال من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد القمة منذ انطلاقها مشاركة واسعة من الأكاديميين وقادة الشركات وصانعي السياسات من أنحاء العالم، إلى جانب الحضور الكبير من المهتمين بوصفها منصة لتعزيز النقاش العالمي حول الذكاء الاصطناعي وتشكيل مستقبل هذا القطاع من أجل خير البشرية.

وينتظر أن يناقش المشاركون اليوم عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالنماذج اللغوية العربية الضخمة ودورها في الحفاظ على الهوية والتنوع الثقافي، وسبل تقريب المسافة بين الابتكار الأكاديمي، وقطاع الذكاء الاصطناعي، كما سيسلط المشاركون الضوء على التزييف العميق، وكيف يمكن التعامل مع تداعياته الأخلاقية والتقنية والاجتماعية، بينما سيحاول أبطال أولمبياد الذكاء الاصطناعي استشراف المستقبل بعيونهم وسيقدمون رؤاهم لتسخير الذكاء الاصطناعي من أجل خدمة البشرية.

وفي ختام أعمال القمة، سيتم الكشف عن شارات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وسيتم استعراض ما توصل إليه المشاركون في أولمبياد الذكاء الاصطناعي، الذي يقام لأول مرة في العالم برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) ومشاركة أكثر من 25 دولة.