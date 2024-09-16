إنجاز 30 % من صيانة طريق القليبة - سكاكا

وأوضحت «هيئة الطرق» أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 30 %، مؤكدة أنها راعت توفير أعلى معايير الجودة والسلامة خلال تنفيذ العديد من أعماله، التي شملت الكشط والسفلتة بطول 12200 م3. كما تم تطبيق دهانات أرضية بطول 7 كم، مشيرًة إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى تحسين حالة الطريق ورفع كفاءته، لتعزيز تجربة المستخدمين تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق.
وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية، للارتقاء بقطاع الطرق من أجل تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.
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