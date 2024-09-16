شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بالرياض يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.