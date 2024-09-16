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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بالرياض يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نظّم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض فعاليات متعددة بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية تحت شعار" الإسعافات الأولية والرياضة"؛ بهدف زيادة الوعي بأهمية الإسعافات الأولية ومبادئها، وتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية لإنقاذ الأرواح.
وركزت الفعاليات هذا العام على الإسعافات الأولية المرتبطة بالرياضة والرياضيين، لتشجيع أفراد المجتمع على اكتساب المعرفة بالإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الإصابات الرياضية.
نشر الوعي
أوضح نائب رئيس الهيئة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، الدكتور فهد بن صالح الحجاج، أن الهيئة تسخر كل الإمكانيات والموارد لتعليم أفراد المجتمع الإسعافات الأولية، مع تكثيف جهودها لنشر الوعي من خلال مراكز التدريب المنتشرة في مناطق المملكة كافة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتوعوية، حيث استفاد منها في منطقة الرياض خلال العام الماضي 2023م، أكثر من 10000 مستفيد ومستفيدة، مما أسهم بفضل الله في إنقاذ العديد من الأرواح.
وأضاف الحجاج أن جميع أفراد المجتمع يمكنهم التسجيل في هذه الدورات عبر منصة " متأهب"، مؤكداً أن تعلم الإسعافات الأولية أصبح اليوم ضرورة لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.
وتزامناً مع هذه المناسبة، تم تنظيم فعاليات ودورات تثقيفية وتعريفية في مجمع الرياض بارك بمدينة الرياض ومحافظاتها بالإضافة إلى تقديم محاضرات توعوية وتثقيفية في عدة جهات حكومية ومدارس وكليات وأندية رياضية بالمنطقة، مع تركيز خاص على الإسعافات الأولية المرتبطة بالرياضة.
وركزت الفعاليات هذا العام على الإسعافات الأولية المرتبطة بالرياضة والرياضيين، لتشجيع أفراد المجتمع على اكتساب المعرفة بالإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الإصابات الرياضية.
نشر الوعي
أوضح نائب رئيس الهيئة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، الدكتور فهد بن صالح الحجاج، أن الهيئة تسخر كل الإمكانيات والموارد لتعليم أفراد المجتمع الإسعافات الأولية، مع تكثيف جهودها لنشر الوعي من خلال مراكز التدريب المنتشرة في مناطق المملكة كافة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتوعوية، حيث استفاد منها في منطقة الرياض خلال العام الماضي 2023م، أكثر من 10000 مستفيد ومستفيدة، مما أسهم بفضل الله في إنقاذ العديد من الأرواح.
وأضاف الحجاج أن جميع أفراد المجتمع يمكنهم التسجيل في هذه الدورات عبر منصة " متأهب"، مؤكداً أن تعلم الإسعافات الأولية أصبح اليوم ضرورة لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.
دورات تثقيفية
وتزامناً مع هذه المناسبة، تم تنظيم فعاليات ودورات تثقيفية وتعريفية في مجمع الرياض بارك بمدينة الرياض ومحافظاتها بالإضافة إلى تقديم محاضرات توعوية وتثقيفية في عدة جهات حكومية ومدارس وكليات وأندية رياضية بالمنطقة، مع تركيز خاص على الإسعافات الأولية المرتبطة بالرياضة.