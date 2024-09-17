شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 120 مشاركًا.. معهد الابتكار ينظم لقاءً تعريفيًا للمهتمين بريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد معهد الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اللقاء التعريفي للمعهد مستهدفًا وكلاء الكليات للبحث العلمي والابتكار وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية والطلبة من المهتمين بمجال الابتكار وريادة الأعمال، وذلك في بهو المعهد بالمدينة الجامعية بحضور عميدة المعهد الدكتورة خلود الغامدي، والدكتور خالد الحركان والدكتور محمد الشيخ والدكتورة تهاني فلمبان، ومدير عام المركز الجامعي للاتصال والإعلام الدكتور طفيل اليوسف.

وذكرت عميدة المعهد بأن هذا هو اللقاء الأول الذي يعقده المعهد وقد حرصنا على تواجد أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلبة حيث قدم رئيس قسم الابتكار في المعهد، ورئيس قسم ريادة الاعمال، ورئيسة وحدة الملكية الفكرية تعريفًا عن أهم الخدمات التي يقدمها المعهد لمنسوبي الجامعة وبلغ عدد الحاضرين 120 مشاركًا.

استعراض أهم إنجازات المعهد وتناول اللقاء استعراض لإنجازات المعهد والتعريف بالأقسام والخطط المستقبلية التي يخطط لها كل قسم، حيث استعرض رئيس قسم الابتكار الدكتور خالد الحركان إنجازات القسم ومشاريعه المستقبلية وتم الإعلان عن استحداث نادي للابتكار يستهدف منسوبي الجامعة المهتمين بنشر ثقافة الابتكار، وأشار إلى إقامة هاكاثون الابتكار على مستوى الجامعة بالتعاون مع جهات محلية وعالمية مرموقة في هذا المجال، كما قدمت الدكتورة تهاني فلمبان نبذة عن ماهية الملكية الفكرية وكيف يتم التقديم على براءة الاختراع، وكذلك أبرز ما جاء في سياسات التحديث فيما يختص بالملكية الفكرية بالجامعة، فيما تناول الدكتور محمد الشيخ ما يقدمه قسم ريادة الاعمال من خدمات وبرامج نوعية وأهم الخدمات التي تقدمها حاضنة الأعمال لمنسوبي الجامعة وآلية التسجيل فيها. دعم أصحاب الأفكار ونوهت الدكتورة الغامدي بأن من أبرز أهداف المعهد هو نشر ثقافة الابتكار وتمكين أصحاب الأفكار الابتكارية وتطوير مشاريعهم، بالإضافة إلى دعم منسوبي الجامعة من أصحاب العقول النيّرة وتشجيعهم لتسجيل ابتكاراتهم في مكاتب براءات الاختراع المحلية والدولية، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الريادية الطلابية عن طريق التعاون مع شركاء المعهد من المستثمرين والداعمين.

وكذلك من أهداف المعهد ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في العملية التعليمية والبحث والابتكار في كل الجوانب الجامعية والمجتمعية بالإضافة إلى تقديم دورات وورش عمل لمنسوبي الجامعة والمجتمع ممثلًا بالجهات التي ترغب بتطوير قدرات منسوبيها في الابتكار وريادة الأعمال، أما عن الشراكة مع الجهات والقطاعات الحكومية ذكرت الدكتورة الغامدي بأن لنا تعاون دائم مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار ومنشآت والعديد من الجهات الداعمة لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال، مثمنة للمشاركين في اللقاء حضورهم ومساهمتهم في اثراء اللقاء.

