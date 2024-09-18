إطلاق تجريبي للملف الصحي الموحد

أطلقت وزارة الصحة الملف الصحي الموحد «تجريبيا» على تطبيق الخدمات الصحية «صحتي» مستعرضة الخدمات المقدمة للمستفيد، وكذلك المنشآت الصحية المشاركة في الملف الصحي الموحد.

مرحلة التطوير

يهدف الملف الصحي الموحد إلى تنظيم وتبادل المعلومات الصحية من مقدمي الرعاية الصحية ليتيح للمستفيد الاطلاع على البيانات الصحية الخاصة به لتسهيل المتابعة والمشاركة مع مقدمي الرعاية لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة ليحقق إطلاق الملف أهم أهداف برنامج التحول الصحي تماشيا مع رؤية المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنه سعيا لتحسين الرعاية الصحية في المملكة تم إطلاق الملف الصحي الموحد التجريبي، بالتعاون مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الحكومي، مضيفة أن البيانات في هذا الإطلاق ليست البيانات النهائية، حيث إن الخدمة ما زالت في مرحلة التطوير، في حين تعمل الوزارة على تحديث بيانات المنشآت الصحية التي تقدم تلك الخدمات عبر نشر بيانات المنشأة ضمن قائمة الشركاء.

تحسين الرعاية

يتيح الملف الصحي الاطلاع على تفاصيل الزيارات والفحوصات المخبرية والتقارير الطبية وغيرها وكثير من الخدمات حتى يسهل للمستفيد مراقبة الحالة الصحية، وكذلك مشاركتها مع الطبيب المختص عند البحث عن استشارة، حيث يمكن الحصول على جميع بيانات المستفيد عند مراجعة المنشآت الصحية التي بدأت عملية الربط في الملف الصحي الموحد، والموجودة في قائمة الشركاء في تطبيق صحتي، والتي تبين نوع المعلومات التي توصل من المنشأة الصحية.

وتتمحور رؤية وزارة الصحة في تطوير الرعاية الصحية في المملكة من حيث الجودة، والمقاييس، والمساواة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. ولتحقيق هذه الرؤية، حددت المملكة خطة شاملة لتحسين الرعاية الصحية يتم من خلالها تحقيق نظام صحي مستدام على مستوى عالمي يتماشى مع الطموح والأهداف المحددة في رؤية 2030.

وتتمثل أهداف الملف الصحي الموحد في خفض كلفة أنظمة المعلومات بإلغاء ازدواجية إدخال البيانات، وتصميم وتنفيذ نظام إلكتروني يتمتع بخصائص أمان واعتمادية عالية، إضافةً لسهولة استرجاع، ونقل، وجمع، وتحديث، وحفظ بيانات المريض، مع الالتزام بالسرية التامة، وكذلك تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

خدمات يقدمها الملف الصحي

الزيارات

العمليات

الفحوصات المخبرية

الأدوية

التقارير الطبية

التطعيمات

المحفظة الصحية