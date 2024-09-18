شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة معقدة ونوعية تُنقذ حياة طفلة بعمر 22 يومًا في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص في جراحة قلب الأطفال بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة طفلة تدعى "رزان"، تبلغ من العمر 22 يومًا، بعد عملية جراحية معقدة ونوعية.

وكانت الطفلة قد ولدت بتشوهات خلقية نادرة في القلب، مما استدعى نقلها عبر الإخلاء الطبي بعد إبلاغ أسرتها بعدم جدوى إنعاشها في مكان تواجدها بسبب صعوبة حالتها.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفحوصات التشخيصية أظهرت تشوهات خطيرة في البطينين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى عدم تخلق الجزء المقوس من الشريان الأورطي ووجود ثقب بين البطينين، ونتيجة لذلك، قرر الفريق الطبي إجراء عملية قلب مفتوح نوعية لإعادة بناء الشريان الأورطي وتصحيح مسارات الشرايين، باستخدام وصلة حيوانية وإغلاق الثقب بنجاح.

بعد متابعة دقيقة في العناية المركزة، تحسنت حالة الطفلة وغادرت المستشفى وهي في حالة صحية جيدة، لتصبح قصة نجاح جديدة في مجال جراحات القلب المعقدة بالمملكة.