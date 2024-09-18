شكرا لقرائتكم خبر برعاية من هيئة فنون العمارة والتصميم إندكس السعودية 2024 يفتتح أبوابه ويكشف عن علامات تجارية مرموقة ومسابقة نجوم المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح إندكس السعودية أبوابه رسمياً يوم 17 سبتمبر، تحت رعاية هيئة فنون العمارة والتصميم كراعي استراتيجي للمعرض حيث تُعنى الهيئة بتنظيم قطاعات العمارة والتصميم الداخلي والتخطيط والتصميم الحضري وعمارة البيئة والتصميم الجرافيكي والتصميم الصناعي، وما يرتبط بهذه القطاعات من مهن ومنتجات وأنشطة وخدمات في المملكة، وتأتي مشاركتها أيضاً بجناح حول مبادرتها صُمم في السعودية والتي تعد إحدى المبادرات الإستراتيجية لهيئة فنون العمارة والتصميم، وهي مبادرة وطنية تُعنى بتطوير قطاع التصميم الصناعي في المملكة لتطوير المواهب المحلية في مجال تصميم المنتجات الصناعية من خلال خلق بيئة متكاملة وداعمة لامكاناتهم بهدف إبراز المملكة كوجهة عالمية رائدة في مجال التصميم، حيث تخضع المنتجات المتقدمة للحصول على الختم لتقييم شامل يأخذ في عين الاعتبار معايير تضمن الثقة والأصالة للتصميم وجودته بدءاً من الفكرة التصميمية وحتى التنفيذ.



وتعليقاً على ذلك، قالت الدكتورة سمية السليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم التابعة لوزارة الثقافة:" إنه لمن دواعي سرورنا أن نرعى هذا المعرض المتخصص في التصميم، الذي يجمع بين الإبداع والابتكار تحت سقف واحد، نؤمن في هيئة فنون العمارة والتصميم بأن التصميم ليس مجرد عملية جمالية، بل هو لغة تعبر عن الهوية، وتساهم في حل المشكلات، وتحفز الابتكار في مختلف المجالات، من خلال رعايتنا لهذا الحدث والعديد من البرامج والمبادرات نؤكد على التزامنا بدعم المواهب الشابة وتعزيز التعاون بين الصناعات المختلفة لتطوير حلول مستقبلية مبتكرة ونتطلع إلى أن يكون هذا المعرض منصة لإلهام الأفكار الجديدة، وتشجيع الإبداع، وتحقيق التواصل المثمر بين المهتمين بمجال التصميم".

ومن المقرر أن يكون هذا الحدث تجمعاً بارزاً، يجمع كبار الشخصيات وقادة الصناعة في مجتمع التصميم من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث ابتكاراتهم ومناقشة مستقبل التصميم.

بالتعاون مع GEBERIT وKohler، ستوفر INDEX Design Talks منصة لقادة الفكر لتبادل الأفكار حول التصميم والاستدامة، مما يزيد من ربط هذه العلامات التجارية بالحدث كرعاة رئيسيين.

أصبحت INDEX Design Talks حجر الزاوية في تقويم التصميم الإقليمي في السنوات الأخيرة.

تم تصميم البرنامج بعناية لتغطية أكبر الموضوعات والاتجاهات التي تؤثر على مجتمع التصميم، ويستمر على مدار الأيام الثلاثة لمعرض إندكس السعودية.



تكشف نسخة 2024 من إندكس السعودية أيضاً عن مجموعة إندكس الجديدة، وهي قسم منسق مخصص لماركات الأثاث والديكور الفاخرة.

محجوزة للعلامات التجارية الفاخرة الأكثر احتراماً في العالم، توفر مجموعة INDEX فرصة لا مثيل لها لمقابلة المصممين وأكثر من 70علامة تجارية تقدم الأفضل في التصميم الداخلي.

تشمل بعض العلامات التجارية المميزة BEGA وRugberry وLasvit وNew Terracotta وPanzeri وThe Lino وMariner وHuda Lighting وغيرها الكثير. تأسر هذه المنصة التي لا مثيل لها المشترين والمتحمسين المميزين الذين يبحثون عن قمة تطور التصميم الداخلي.

مع مجموعة مختارة من العلامات التجارية المرادفة للجودة الاستثنائية والتصميم والفخامة، تضمن مجموعة إندكس وجود الزوار بين أفضل أنواع الصناعة.



الميزة الجديدة لهذا العام ضمن مجموعة INDEX هي منطقة التصميم، حيث ستعرض هذه الميزة منتجات العارضين في إندكس السعودية ومجموعة إندكس لالتقاط التراث الثقافي في بيئات المعيشة والضيافة الحديثة.

تشمل الميزة علامات تجارية مثل Jaipur Rugs وSedar وLighting Zone وProjects World وSleepHigh وMessara Trading وZahr وAzoum وZaitia.



ومن المزايا المثيرة الأخرى لمعرض إندكس السعودية مسابقة نجوم المستقبل، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع ArchiNet، شبكة المعماريين ومصممي الديكور الداخلي.

وتعد المسابقة بمثابة منصة مميزة مخصصة لدعم المواهب بين طلاب التصميم الداخلي في المملكة من خلال توفير فرص النمو الأساسية.

مع تطور قطاع التصميم الداخلي في المملكة العربية السعودية باستمرار، هناك طلب متزايد على المصممين المبدعين في جميع أنحاء البلاد.

تتناول هذه المسابقة الحاجة إلى بناء القدرات والمهارات بين طلاب التصميم، وتمكينهم من إطلاق مهن ناجحة في هذا المجال.



تضم قائمة المرشحين النهائية لمسابقة نجوم المستقبل كلاً من:

لمياء المطيري - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

ريانة العقيل - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

ديما حسن - جامعة الأمير سلطان

نوف السعيد - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

أسيل مصطفى - جامعة عفت

بتول أبو المكارم - جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

رواند طارق أبو مصطفى - جامعة الأمير محمد بن فهد

وتعليقاً على الحدث، قال جاسميت باكشي، نائب الرئيس، فعاليات لتصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس: "يعد حدث هذا العام بإلهام الحضور بشكل كامل، ومن المتوقع أن يكون أحد أكثر مصادر الإلهام إثارة، خاصة للمصممين المحليين والدوليين الذين يعملون في بعض المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية".



إندكس السعودية ليس مجرد معرض، بل هو احتفال بالإبداع والابتكار والاستدامة في صناعة التصميم والتصميم الداخلي.

مع جدول مزدحم من المؤتمرات وعروض المنتجات وفرص التواصل، من المقرر أن يكون الحدث تجربة لا تفوت لأي شخص يشارك في الصناعة.

انضم إلينا في إندكس السعودية وكن جزءا من مستقبل التصميم.



يقام إندكس السعودية، في موقع مشترك مع المعرض السعودي للفنادق والضيافة ومعرض تصميم وتكنولوجيا الإضاءة، في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.



التسجيل مفتوح مع الدخول المجاني لمحترفي التجارة والصناعة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.index-saudi.com