شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث فرص التعاون مع إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

تنويع مصادر الدخل

الدمام - شريف احمد - بحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، فرص تعزيز التعاون بين المملكة وإيطاليا، في مجالات الابتكار الصناعي وتقنيات التصنيع المتقدمة، إضافة إلى نقل المعرفة والحلول الذكية للقطاعات الصناعية الواعدة التي تركّز على توطينها المملكة.وذلك خلال اجتماعه في مقر الوزارة اليوم مع معالي رئيس إقليم لومبارديا الإيطالي أتيليو فونتانا، بحضور معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن علي الأحمري.وناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الصناعية المعتمدة على حلول الثورة الصناعية الرابعة، دعماً للنمو الاقتصادي المستدام القائم على المعرفة والابتكار، ومن ذلك الصناعات المتقدمة، والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، كما بحث الطرفان الفرص المتبادلة في الصناعات المتقدمة، ومنها الطيران والفضاء وصناعات تكنولوجيا المعلومات.واستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع، أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية النوعية التي تتيحها القطاعات الواعدة التي تركز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمزايا التنافسية العديدة المقدمة للمستثمرين الأجانب، ومنها توفر البنية التحتية المتطورة، وتسهيل الإجراءات، والمبادرات الحكومية الداعمة للاستثمار، إضافة إلى توفّر مصادر الطاقة.وشهد الاجتماع حضور السفير الإيطالي لدى المملكة كارلو بالدونشي، وكبار المسؤولين الإيطاليين في مجالات الاقتصاد والثقافة والمعارض.