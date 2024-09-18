#الخطاب_الملكي : المواطن عماد وغاية رؤية 2030 وإنجازات الرؤية رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة للأجيال #اليوم للتفاصيل | https://t.co/cULtYhrqjr pic.twitter.com/aI8UOcLDSd

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى: الخطاب الملكي مرتكز راسخ وخارطة طريق للمجلس والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية