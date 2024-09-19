شكرا لقرائتكم فتح باب القبول الموحد للعمل بقطاعات الداخلية للكادر النسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات – المديرية العامة لحرس الحدود – المديرية العام للجوازات – القوات الخاصة للأمن البيئي) على رتب (عريف – جندي أول – جندي) للكادر النسائي.

وسيتم استقبال طلبات القبول عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر – التوظيف )، خلال الفترة من يوم السبت 21/ 9/ 2024 م وحتى يوم الخميس 26/ 9/ 2024 م، عبر منصة (أبشر – توظيف) من خلال الرابط (هنا).