شكرا لقرائتكم مجلس الشورى: مضامين الخطاب الملكي نبراس وخطة عمل يستنير بها الأعضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رفع مجلس الشورى أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء، على الدعم والرعاية والاهتمام بمجلس الشورى وأعماله التي تُعَدُّ المحفز الكبير للمجلس لأداء أدواره الرقابية والتشريعية.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الشورى في مستهل جلسته الأولى من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدها اليوم الخميس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

قد يهمّك أيضاً

الخطاب الملكي مصدر فخر

وأكد المجلس في بيانه أن الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو وليّ العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – لافتتاح أعمال السنة الأولى من أعمال الدورة التاسعة لمجلس الشورى , وتشريف سموه للمجلس يعد مصدر فخر واعتزاز كبيرين لمسؤولي وأعضاء المجلس ومنسوبيه , مشيراً إلى ما تضمنه الخطاب الملكي من مضامين سامية تؤكد ما يمثله المجلس من مكانة عظيمة ، ودور فعَّال في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، وتطوير الأنظمة وتحديثها، ومهامه الرقابية ومتابعته المستمرة لتنفيذ الاستراتيجيات والخطط المعتمدة.

ونوه مجلس الشورى عالياً بالمضامين السامية للخطاب الملكي التي جاءت شاملة وراصدة لجميع المنجزات الوطنية الحالية والعزم الأكيد على مواصلة عجلة التنمية, مؤكداً سموه في ثنايا الخطاب الملكي السنوي “أنه ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والمواطن نصب أعيننا فهو عمادها وغايتها، وأي إنجاز يتحقق من خلال مظلتها الشاملة للمسارات المختلفة، هو رفعة للوطن ومنفعة للمواطن وحصانة – بإذن الله – للأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات”.

وأعرب مجلس الشورى في بيانه عن بالغ اعتزازه بسياسة المملكة الخارجية الحكيمة التي تسعى إلى تعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال بذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية للأزمات والسعي المشترك إلى مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب.

مضامين الخطاب نبراس للمجلس

وأكد المجلس أن مضامين الخطاب الملكي ستكون نبراساً وخطة عمل لمجلس الشورى ليستنير بها أعضاؤه ليواصل المجلس دوره الرقابي والتشريعي، واضعاً نصب عينيه رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي تستهدف رفعة الوطن ومنفعة متابعات الخليج 365، ومواصلته الحثيثة نحو تفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي تُعد رافداً مهماً للدبلوماسية الرسمية.

وسأل مجلس الشورى في ختام بيانه المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء , وأن يؤيدهما بنصره وأن يديم على المملكة عزها واستقرارها إنه سميع مجيب.

وخلال الجلسة اليوم رحب معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بأعضاء مجلس الشورى الذين صدر الأمر الملكي بتعيينهم في المجلس لدورته التاسعة, معبراً عن تهنئته لهم بالثقة الملكية ومؤكداً أهمية وعظم المسؤولية المنوطة بهم.

تشكيل اللجان المتخصصة

بعد ذلك شرع المجلس في استعراض جدول أعمال جلسته العادية الأولى, حيث شكل لجانه المتخصصة , إضافة إلى تسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة.

ويأتي تشكيل المجلس للجانه المتخصصة , طبقًا لنظام مجلس الشورى في مادته الـ (19) التي تنص على أنّ المجلس يكون من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته، وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.

وجاء تشكيل المجلس للجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان بعد أن استمع إلى تقرير الأمانة العامة الذي تلاه معالي أمين عام المجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري بشأن تكوين لجان المجلس المتخصصة.

وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على تسمية رؤساء اللجان المتخصصة ونوابهم حيث رأس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، الدكتور علي بن محمد الشهراني , فيما أصبح الدكتور عاصم بن محمد مدخلي نائباً لرئيس اللجنة ، وضمت في عضويتها أعضاء مجلس الشورى كلاً من الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الوردي الدكتور خالد بن عبدالعزيز الرويس الأستاذ خالد بن محمد الزومان الدكتور سالم بن سيف آل جربوع ، معالي الأستاذ سعد بن مقبل الميموني ، الدكتور طارق بن سعيد الشمري الدكتور عبد الله بن محمد العطاس الأستاذ محمد بن عبدالرحمن الشعيبي الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل.

ورأس لجنة التجارة والاستثمار الأستاذ خالد بن علي السيف , فيما أصبحت الأستاذة حنان بنت عبدالله السماري نائباً لرئيس اللجنة وبعضوية أعضاء مجلس الشورى كلاً من معالي الأستاذ ثامر بن نبيل نصيف، الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السكران، الأستاذ عبدالمحسن بن إبراهيم الطوق، الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، الأستاذ فيصل بن عبدالله أبو بشيت، الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، الأستاذ يحيى بن محمد المطرودي.

ورأس لجنة الطاقة والصناعة الدكتور أسامة بن حسن عارف , وأصبح المهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير نائباً لرئيس اللجنة ، وضمت في عضويتها أعضاء مجلس الشورى كلاً من الأستاذ أحمد بن سعد الكريديس الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري الدكتور عاطف بن سعد الشهري المهندس عبدالرحمن بن سليمان السياري المهندس عبدالعزيز بن محمد القديمي الدكتور محمد بن حسين عشري المهندس مهدي بن ناصر الدوسري الدكتورة هند بنت إبراهيم الخماش.

أما لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية فقد رأس اللجنة الفريق عواد بن عيد البلوي , وأصبح الدكتور متعب بن عايد المطيري نائباً لرئيس اللجنة وبعضوية أعضاء مجلس الشورى كلاً من الأستاذ أحمد بن مبروك الحجيلي, اللواء بدر بن مساعد الشلهوب, الأستاذ خالد بن محمد أبو ملحة, اللواء صالح بن حمدان الزهراني, اللواء علي بن عبدالرحمن آل الشيخ, سمو الأمير فهد بن سعد آل سعود, الأستاذ فيحان بن عبدالعزيز بن لبده, اللواء الركن محمد بن إبراهيم العجاجي, اللواء منصور بن سلطان التركي.

ورأس لجنة الشؤون الخارجية اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي , وأصبح الدكتور عادل بن سراج ميرداد نائباً لرئيس اللجنة ، وضمت في عضويتها أعضاء مجلس الشورى الأستاذ سعد بن صليب العتيبي, الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز بن عيفان, الأستاذ عبدالله بن محمد الماضي, معالي الأستاذ عقلاء بن علي العقلاء, الأستاذ فضل بن سعد البوعينين, الدكتورة لطيفة بنت محمد العبدالكريم, الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء.

أما لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فقد رأس اللجنة الأستاذ عبدالله بن أحمد آل طاوي, فيما أصبح الدكتور عبدالعزيز بن سلامة الجلعود نائباً لرئيس اللجنة, وبعضوية أعضاء مجلس الشورى كلاً من الدكتورة ابتسام بنت عبدالله الجبير, الدكتورة أروى بنت عبيد الرشيد, الأستاذ زياد بن معاشي العطية, معالي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحصين, الأستاذ غانم بن راشد الغانم, الدكتور فيصل بن عبدالله البواردي, الدكتورة لبنى بنت حسين العجمي.

ورأس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور مصلح بن معيض الحارثي , وأصبحت الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا نائباً لرئيس اللجنة, وبعضوية أعضاء مجلس الشورى كلاً من سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود, الدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري, الدكتور تركي بن مشهور العنزي الدكتور راشد ابن مسلط الشريف, الدكتورة عائشة بنت حسن زكري, الدكتور عبدالله بن عمر النجار, الدكتور علي بن إبراهيم اللاحم, الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح, الدكتور مجدي بن ضيف الله السلمي, الدكتور ناصر بن منصور طيران, الدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ.

وبشأن لجنة الثقافة والرياضة والسياحة فقد رأس اللجنة الأستاذ ناصر بن محمد الدغيثر , وأصبح الدكتور تركي بن صالح العواد نائباً لرئيس اللجنة ، وضمت في عضويتها أعضاء مجلس الشورى كلاً من الدكتور إبراهيم بن محمد القناص, الدكتورة أمل بنت عبدالعزيز الهزاني, الدكتور حسن بن حجاب الحازمي, الأستاذ خالد بن ماجد آل غرير, المهندس سالم بن علي الشهراني, الأستاذ سلام بن زكي الخنيزي, الدكتور عبدالله بن علي الزهراني, الدكتور علي بن إبراهيم الغبان, الدكتورة ليلى بنت عبدالغفار فدا.

أما لجنة الإعلام فقد رأس اللجنة الدكتور فهد بن عبدالله الطياش , فيما أصبح الدكتور فهد بن حسن آل عقران نائباً لرئيس اللجنة ، وضمت في عضويتها أعضاء مجلس الشورى كلاً من الأستاذ أسامة بن ياسين الخياري, الدكتور سلطان بن عقلاء المرشد, الدكتور صلاح بن خالد الطالب, معالي الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين, الدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل, الدكتور معن بن محمد المدني.

وبالنسبة للجنة المالية والاقتصادية فقد رأس اللجنة معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة , وأصبح معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي نائباً لرئيس اللجنة ، وضمت في عضويتها أعضاء مجلس الشورى كلاً من الأستاذة رائدة بنت عبدالله ابونيان, الدكتور سالم بن مسفر آل فايع, الدكتور عبدالرحمن بن علي الجبر, الأستاذ علي بن عائض القحطاني, المهندس علي بن عايض القرني, الدكتور فارس بن عبدالله العصيمي, الدكتور وليد بن محمد العيسى, الأستاذ يزيد بن محمد التويجري.

ورأس اللجنة الصحية الدكتور حسن بن سالم آل مصلوم , فيما أصبحت الدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي نائباً لرئيس اللجنة وبعضوية أعضاء مجلس الشورى كلاً من الدكتور إبراهيم بن محمد الحديثي, الدكتورة أمل بنت طلعت قطان, الدكتورة تقوى بنت يوسف عمر, الدكتورة دلال بنت محي الدين نمنقاني, الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الراجحي, الدكتورة معيضه بنت معيض الغامدي, الدكتورة نهاد بنت عبدالله العمير.

كما رأس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي , فيما أصبح الدكتور هشام بن كمال الفارس نائباً لرئيس اللجنة وبعضوية أعضاء مجلس الشورى كلاً من الدكتورة إشراق بنت علي رفاعي, الدكتور حمد بن حسين بالحارث, المهندس خالد بن عبدالله البريك, الدكتور صالح بن محمد الشمراني, الدكتور علي بن سعد العلي, اللواء طيار ركن علي بن محمد العسيري, الدكتور محمد بن علي مباركي, معالي الدكتور هاني بن محمد أبوراس.

ورأس لجنة حقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء , فيما أصبحت الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين نائباً لرئيس اللجنة وبعضوية أعضاء مجلس الشورى كلاً من الدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ, معالي الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن, الأستاذ محمد بن راشد الحميضي, الأستاذ محمد بن سعد السبيعي, الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني, الدكتورة منى بنت عبدالمحسن الفضلي.

وفيما يخص لجنة الحج والإسكان والخدمات فقد رأس اللجنة الدكتور عطية بن محمد العطوي , فيما أصبحت الدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير نائباً لرئيس اللجنة وضمت في عضويتها أعضاء مجلس الشورى كلاً من الدكتور باسم بن حمدي السيد, الأستاذ زاهر بن محمد الشهري, الدكتورة سارة بنت سليمان قاسم, المهندس عبدالعزيز بن بركات المالكي, الدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي, المهندس فهد بن عثمان الكعيك, المهندس مطلق بن الأسمر الشراري, الدكتور معتز بن طلعت بخيت, الأستاذ وليد بن حسن عبدالشكور.

أما لجنة المياه والزراعة والبيئة فقد رأس اللجنة الدكتور خالد بن محمود زبير , فيما أصبحت الدكتورة عائشة بنت علي عريشي نائباً لرئيس اللجنة وبعضوية أعضاء مجلس الشورى كلاً من الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز اليحيى, الدكتورة بشرى بنت أحمد الحماد, الدكتور بندر بن معيض البقمي, الأستاذ طارق بن عبدالرحمن فقيه, الدكتور عبدالله بن سعد الوقداني, الدكتور عبدالله بن نضال عداس, الدكتور عثمان بن موسى حكمي