شكرا لمتابعة خبر عن ‎بسرعة بديهة .. معلمة تنقذ حياة طالب ابتلع عملات معدنية في الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت معلمة في ابتدائية الفيصلية للطفولة المبكرة بمحافظة الأفلاج، في إنقاذ حياة طالب اختنق بثلاث عملات معدنية، بفضل رد فعلها السريع وبديهيتها.

‎وتفصيلاً، لاحظت المعلمة خلال الدرس في الصف الأول الابتدائي علامات الاختناق على الطالب، فبادرت فورًا إلى استخراج العملات المعدنية التي ابتلعها عن غير قصد.

‎وقال”محمد الدوسري” ولي أمر الطالب “بادي” لـ”العربية:” ابني في الصف الأول الابتدائي تعرض للاختناق خلال الدرس وقد لاحظت المعلمة اختناق الطفل خلال الدرس، ولاحظت عليه عدم القدرة على التنفس، وقامت باتخاذ إجراءات السلامة والتواصل معي لتحذيري من استخدام القطع المعدنية خوفا على حياته.

‎وأضاف: “هذا التصرف غير مستغرب على المعلمات ولا على كوادر التعليم، فهو يعكس عظمة رسالة التعليم.. ولا يسعني إلا أن أشكر المعلمة على حرصها ونباهتها، وكذلك خبرتها التعليمية التي ساهمت، في إنقاذ حياة ابني، هذه الحادثة تذكير لنا جميعًا بأن أبناءنا في أيدٍ أمينة.