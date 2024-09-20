شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لدعم التعليم اليمني بأكثر من 5 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل

دعم السعودية للشعب اليمني

تهيئة البنية التعليمية

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.وتستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة في محافظات عدن ولحج والضالع و شبوة وحضرموت والمهرة، بقيمة 5 ملايين و 625 ألف ريال سعودي.ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز.ويستهدف المشروع بناء القدرات المؤسسية للمراكز والمدارس الحكومية العاملة، في مجالات حماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومدارس محو الأمية.يضاف إلى ذلك تهيئة البنية التعليمية المعززة لفرص المشاركة في دعم مخرجات منظومة تعليم ذوي الإعاقة وطلاب محو الأمية، يستفيد منها 8.975 فردًا.ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية التي تقدمها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للإسهام في معالجة التحديات الرئيسية، التي تواجه المؤسسات التعليمية في مجال رعاية الأطفال من ذوي الإعاقة ومحو الأمية التي تحد من اندماجهم في المجتمع اليمني.