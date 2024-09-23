شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، من هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

