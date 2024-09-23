- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق غدًا وتستمر أسبوعًا.. فعاليات متنوعة في احتفالات مدارس جدة باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء فعاليات وبرامج احتفالات المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة، تحت شعار «نحلم ونحقّق» التي سيجري تنفيذها في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية (بنين وبنات)، وتستمر فعالياتها لمدة أسبوع.
المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، رفعت أسمى عبارات التهاني للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الكُبرى، التي تتجسد فيها النقلة التي شهدتها المملكة إلى التوحيد بعد الشتات، والعلم بعد الجهل ، والرخاء بعد الشدة والأمن والأمان بعد الخوف بفضل الله ثم بفضل المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ وما تبع ذلك من تطور وازدهار حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والذي يبرهن على النقلة النوعية والتاريخية للمملكة في هذا العهد الميمون الذي يقود زمامه سلمان العزم والحزم وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظمها الله.
وأوضح رئيس قسم نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي، أن احتفالات المدارس ستشمل فعاليات متنوعة، لتفعيل اليوم الوطني الرابع والتسعين تتضمن العديد من النشاطات والتي تتضمن "رسائل ومسابقات الذاكرة الوطنية"، و"أوبريتات".
إلى جانب الورش الفنية وكذلك الفنون الأدائية والتراثية، والعروض المسرحية بالإضافة للجداريات الوطنية، والمعارض الفنية، والرحلات التعريفية، وكذلك الشخصيات الوطنية وغيرها من البرامج والفعاليات،وستستمر لمدة أسبوع من 21 - 30 من شهر ربيع أول الجاري.
المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، رفعت أسمى عبارات التهاني للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الكُبرى، التي تتجسد فيها النقلة التي شهدتها المملكة إلى التوحيد بعد الشتات، والعلم بعد الجهل ، والرخاء بعد الشدة والأمن والأمان بعد الخوف بفضل الله ثم بفضل المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ وما تبع ذلك من تطور وازدهار حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والذي يبرهن على النقلة النوعية والتاريخية للمملكة في هذا العهد الميمون الذي يقود زمامه سلمان العزم والحزم وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظمها الله.
فعاليات متنوعةوأكدت اللهيبي، أن كافة المدارس ستعطي هذه المناسبة الغالية ماتستحقه من الاحتفاء والبرامج والفعاليات، لتعزيز حب الوطن في نفوس الطلاب والطالبات وترسيخ فخرهم بأمجاد وطنهم وبطولات قيادته منذ التأسيس حتى بلوغ هذا العهد الحافل بالإنجازات.
وأوضح رئيس قسم نشاط الطلاب بتعليم جدة عوض العتيبي، أن احتفالات المدارس ستشمل فعاليات متنوعة، لتفعيل اليوم الوطني الرابع والتسعين تتضمن العديد من النشاطات والتي تتضمن "رسائل ومسابقات الذاكرة الوطنية"، و"أوبريتات".
إلى جانب الورش الفنية وكذلك الفنون الأدائية والتراثية، والعروض المسرحية بالإضافة للجداريات الوطنية، والمعارض الفنية، والرحلات التعريفية، وكذلك الشخصيات الوطنية وغيرها من البرامج والفعاليات،وستستمر لمدة أسبوع من 21 - 30 من شهر ربيع أول الجاري.