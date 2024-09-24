شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة عالمية بجهود المملكة لتحسين أنظمة التنبؤ الجوي والإنذار المبكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "OMM" بجهود المملكة المستمرة لتحسين أنظمة التنبؤ الجوي والإنذار المبكر بشكل خاص والأرصاد بشكل عام.

ونوهت بما شهدته من تطور كبير في مجال الأرصاد الجوية، ما أسهم في تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.

تطوير محطات الرصد

وأوضحت المنظمة أن هذا الاهتمام يعكس تطوير محطات الرصد الجوي في مختلف أنحاء المملكة، والتعاون الدولي المثمر، والالتزام بتحقيق المرونة الأكبر في مواجهة التغير المناخي.





وأشارت إلى أن مبادرة "السعودية الخضراء" في مقدمة جهود المملكة في حماية البيئة والمناخ، وأن البيانات المناخية مهمة لمكافحة التصحر وتعزيز إدارة الموارد المائية، التي تتماشى مع أهداف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتؤكد التزام المملكة بالتعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ.

ونوهت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في هذا الصدد، بتقديرها الكبير لدور المملكة في دعم المنظمة، متطلعة إلى استمرار التعاون المثمر في المستقبل، متمنية للمملكة دوام التطور والرقي المستمر في مختلف المجالات.