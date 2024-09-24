شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

لقاء رئيس المالديف

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس، في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة، والهجمات الإسرائيلية على لبنان، وضرورة التنسيق العربي المشترك لبذل مزيد من الجهود لإيقاف التصعيد العسكري بالمنطقة.حضر الاجتماع، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة د. عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير د. عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

التقى الرئيس د. محمد معز رئيس جمهورية المالديف، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



ونقل وزير الخارجية خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى فخامته، ولحكومة وشعب المالديف الصديق، وتمنياتهما بدوام التوفيق والنجاح.

وحمّل رئيس المالديف وزير الخارجية تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الصعيد الدولي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.