شكرا لقرائتكم خبر عن صور| 80 كشافًا وكشافة يضيئون احتفالات تعليم مكة باليوم الوطني 94 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات اليوم الوطني الرابع والتسعين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وسط أجواء مفعمة بالفخر والانتماء، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، ومشاركة عدد من القيادات التعليمية.

وتحت شعار "نحلم ونحقق"، استهلت الاحتفالية بتحية العلم، حيث اصطف 80 كشافًا وكشافة من طلاب وطالبات تعليم مكة، ليقدموا تحية العلم الوطنية في لوحة رائعة تجسدت فيها روح الولاء والانتماء للوطن.



وفي أجواء من الحماس والانضباط، انطلقت المسيرة الكشفية التي كانت نقطة الانطلاق للاحتفالات، حيث ردد المشاركون النشيد الوطني، وعلت الأهازيج الوطنية التي ألهبت حماس الحضور.

وعبّر الجميع عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، والتي تجسد معاني الوحدة والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي.

ولم تقتصر المسيرة الكشفية على عرض انضباط الكشافة فحسب، بل جاءت لتبرز الدور الحيوي الذي يلعبه أفراد الكشافة في تعزيز روح المواطنة الصالحة وترسيخ القيم الوطنية في نفوس النشء.



الالتزام بالقيم الوطنية



وحرص المشاركون من الكشافة على إظهار التزامهم بالقيم الوطنية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تصاحب الاحتفال، والتي تعكس جهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع والمساهمة في بناء جيل واعٍ يدرك أهمية دوره في نهضة وطنه ورفعته.



وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، بالدور الريادي الذي تقوم به الكشافة في المدارس، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تعزز من مفهوم المواطنة الحقة، وتغرس قيم الانتماء والولاء في نفوس الطلاب والطالبات، كما أثنى على جهود الكشافة في تنظيم هذه المسيرة المتميزة، التي تجسد حبهم للوطن واستعدادهم الدائم للمساهمة في مسيرته التنموية.



وبهذه الأجواء المفعمة بالحماس والفرح، اختتمت المسيرة الكشفية فعالياتها، وسط تفاعل وإشادة من الجميع، مؤكدين على أن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو مناسبة تتجدد فيها العزيمة والإرادة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتعميق الولاء والانتماء في نفوس أبناء وبنات الوطن.