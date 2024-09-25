شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. الدفاع المدني يخمد حريقًا في واجهة مبنى بالقيروان والان نبدء بالتفاصيل

نصائح للوقاية من الحريق

الدمام - شريف احمد - نجح الدفاع المدني بالرياض في إخماد حريق شب في واجهة مبنى بحي القيروان، نتج عنه 5 إصابات.وكان أفراد الدفاع المدني أخلوا المبنى خلال جهود إخماد الحريق.

حوادث الحريق تقع دون سابق إنذار، وإذا اكتشف في بدايته يسهل مكافحته بالوسائل المتوفرة مثل طفاية الحريق أو استخدام المياه.



لذا عليك عدم إهمال وسائل اكتشاف الحريق واتباع الإجراءات اللازمة عند اندلاعه.

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