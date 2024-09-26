شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن.. كيفية احتساب المضافين مع المستفيد الرئيسي للضمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتم إلحاق مستفيدي الضمان والتابعين لهم كأسرة وليس كأفراد كما هم مسجلين في نظام الضمان مع إمكانية إضافة تابعين.

ويمكن لرب الأسرة تسجيل الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن وإضافة أي تابعين آخرين غير مشمولين في برنامج الضمان بينما تنطبق عليهم شروط برنامج حساب المواطن. صدور نتائج الأهلية للدورة 83 وأعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 83 (شهر أكتوبر 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية من هنا.

