شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا باليوم الوطني.. "الرياض الخضراء" يشجر شعيب أم قصر بمشاركة المتطوعين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق مشروع ”الرياض الخضراء“ مبادرة تشجير شعيب أم قصر، أحد روافد وادي حنيفة، تحت شعار «نحلم ونحقق»، وذلك بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 94.
وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية التشجير، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود ”الرياض الخضراء“ في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويحرص ”الرياض الخضراء“ على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إقامة المبادرات والفعاليات المصاحبة لمشاريع التشجير، ورفع الوعي بأهمية التشجير للمدينة، حيث تسهم تلك المبادرات المجتمعية في رفع الوعي بأهمية التشجير، وتزيد من خبراتهم من خلال تعليمهم كيفية زراعة الأشجار والعناية بها.
تفاعل المتطوعين وتعزيز المشاركة المجتمعيةوشهدت المبادرة حضوراً وتفاعلاً كبيراً من المتطوعين والمتطوعات، ومشاركتهم يداً بيد مع ”الرياض الخضراء“ في زراعة الأشجار، إضافةً إلى مشاركتهم في الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمبادرة.
وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية التشجير، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود ”الرياض الخضراء“ في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويحرص ”الرياض الخضراء“ على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إقامة المبادرات والفعاليات المصاحبة لمشاريع التشجير، ورفع الوعي بأهمية التشجير للمدينة، حيث تسهم تلك المبادرات المجتمعية في رفع الوعي بأهمية التشجير، وتزيد من خبراتهم من خلال تعليمهم كيفية زراعة الأشجار والعناية بها.