شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق عملية الاقتراع لاختيار رؤساء ونواب طوائف المهن بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة محافظة جدة انطلاق عملية الاقتراع، اليوم الخميس، لاختيار رئيس ونائب رئيس لطوائف المهن المختلفة، وذلك تحت إشراف الأمانة لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية. اقتراع إلكتروني لـ6 طوائف وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بالأمانة، ماجد عمر السلمي، أن عملية الاقتراع التي تتم إلكترونيًا تشمل 6 طوائف، من بينها طائفة محلات الجوهرجية لاختيار رئيس ونائب، وطائفة محلات بيع العسل لاختيار نائب، إضافة إلى طوائف مهنة محلات المفاتيح، محلات الصاغة، أصحاب قصور الأفراح، ومحلات الخياطين لاختيار رؤساء ونواب.

يُذكر أن الأمانة قد نشرت في وقت سابق القائمة النهائية للمرشحين بعد فترة ترشح استمرت 15 يومًا، مع تمديدها 5 أيام إضافية، في إطار حرصها على تمثيل كافة الطوائف المهنية بشكل عادل.

