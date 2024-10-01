شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب سومطرة الإندونيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 61 كيلومترًا جنوب غرب مدينة "بادانغ سيدمبوان"، وعلى عمق 108 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.