السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية الأردني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير الداخلية بالمملكة الأردنية الهاشمية مازن عبدالله هلال الفراية.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاستقبال وقع الأمير عبدالعزيز بن سعود، ومعالي مازن عبدالله هلال الفراية، اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها.

حضر الاستقبال معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، ونائب مدير عام حرس الحدود اللواء نايف بن تركي السبيعي.

فيما حضره من الجانب الأردني سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة هيثم صالح أبو الفول، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية.

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