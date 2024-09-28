شكرا لقرائتكم خبر عن أخفوا جريمتهم بمستودع أخشاب.. ضبط عمالة تغش في منتجات الإنارة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

⚠️ | اخفوا جريمتهم في مستودع أخشاب..



ضبطناهم يمارسون الغش في منتجات الإنارة من خلال تعبئة العبوات على أنها صناعة سعودية.



وصادرنا 2,5 مليون قطعة

تتضمن منتجات نهائية ومواد أولية خاصة بتصنيع الإنارة.



أغلقنا المستودع وأحلنا المخالفين

للجهات المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم. pic.twitter.com/Fe1sGXbval — وزارة التجارة (@MCgovSA) September 28, 2024

مكافحة الغش التجاري

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة من الإيقاع بعمالة آسيوية اتخذت مستودع أخشاب جنوب الرياض للغش في تعبئة منتجات الإنارة غير المطابقة للمواصفات والمقاييس من خلال تعبئة العبوات على أنها صناعة سعودية. ‏وضبطت الوزارة 2,5 مليون قطعة تتضمن منتجات نهائية ومواد أولية خاصة بتصنيع الإنارة، وإغلاق المقر وإحالة المخالفين للجهات المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري. ضبطناهم يمارسون الغش في منتجات الإنارة من خلال تعبئة العبوات على أنها صناعة سعودية.وصادرنا 2,5 مليون قطعةتتضمن منتجات نهائية ومواد أولية خاصة بتصنيع الإنارة.أغلقنا المستودع وأحلنا المخالفينللجهات المختصة لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم. This is a Twitter Status— وزارة التجارة (@MCgovSA)وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.