شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مخالف لارتكابه مخالفة صيد بمحمية الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبد العزيز الملكية من القبض على المواطن كايف مرشد الرشيدي، لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها.

وجرى ضبطه وبحوزته بندقية شوزن، و(95) ذخيرة شوزن حية، وسلاح ناري، و(250) ذخيرة سلاح ناري حية، وبندقية هوائية، و(930) ذخيرة هوائية حية، و(26) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصة. حظر صيد الكائنات الفطرية وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية.

وأكدت أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة استخدام سلاح ناري في الصيد دون ترخيص غرامة (80,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدخل دوون ترخيص غرامة (5,000) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.