جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمركز تطوير التعليم الجامعي ينظم البرنامج التأهيلي للأكاديميين من منسوبي جامعة الدفاع الوطني

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وقد أوضح مدير مركز تطوير التعليم الجامعي الأستاذ الدكتور هاني بن سامي برديسي أن البرنامج يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين جامعتي الملك عبدالعزيز والدفاع الوطني ويناقش العديد من المواضيع ، منها تسليط الضوء على معايير تصميم الخطط الدراسية الأكاديمية للبرامج الأكاديمية ومنهجيات التقييم والتقويم ، إضافة لعرض استراتيجات تقييم الدراسات البحثية واستراتيجيات التدريس الحديثة في برامج الدراسات العليا ، كما تضمن البرنامج تحفيز طلاب الدراسات العليا مع شرح طرق استخدام التقنيات الحديثة في التعليم ، وذلك بمشاركة نحو عشرة متحدثين لتغطية ٣٥ ساعة تطويرية.
ومن جانبه رحب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان في كلمته بمنسوبي جامعة الدفاع الوطني ، متمنياً أن يحقق البرنامج الأهداف المرجوة ومؤكداً حرص الجامعة واعتزارها بتقديم كامل الدعم والتعاون والإمكانات لجامعة الدفاع الوطني في هذا البرنامج ،و مواصلة ذلك مستقبلا بعقد الكثير من الشراكات بين الطرفين في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية من خلال 28 كلية بجامعة الملك عبدالعزيز في جميع التخصصات ومايقارب 88 ألف طالب وطالبة في الميدان الأكاديمي وعدد 32 مركزا بحثيا متخصصا في المجالات الصحية والتقنية والهندسية والاجتماعية بالإضافة إلى أكثر من 5 آلاف عضو هيئة تدريس تحصلوا على درجاتهم العلمية من أعلى 200 جامعة على مستوى العالم .
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