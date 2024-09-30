شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يدشن عدد من الخدمات الإلكترونية عبر "‎أبشر".. اعرفها والان نبدء بالتفاصيل

خدمات جديدة عبر منصة أبشر

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، المبنى الجديد للمديرية العامة للأمن العام بالرياض.واطّلع سموه عقب التدشين، على مرافق المبنى وتجهيزاته الأمنية والأنظمة التقنية الحديثة التي تدعم القدرات الأمنية، وتسهم في توفير بيئة عمل متكاملة.كما دشن سموه مركز الابتكار، ومركز المؤشرات والذكاء الاصطناعي بالأمن العام، اللذين يهدفان إلى تعزيز التميز الإداري والفني الأمني بالاستفادة من التقنيات الحديثة لمواصلة الارتقاء بالعمليات الميدانية والإدارية وتعزيز التحول الرقمي للعمل الأمني.ودشن سموه عددًا من الخدمات عبر منصة أبشر أفراد شملت (خدمة تسجيل حادث بسيط، وطباعة رخصة سير، والرخصة الرقمية للأسلحة الهوائية، وتقرير حادث، وتقرير بيانات المركبة، وتقرير رخصة القيادة)، إضافةً إلى خدمتي رخصة فني القطع الصخري، ونقل مواد القطع الصخري عبر منصة أبشر أعمال.وذلك استمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يُسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية تتيح للمستفيدين إتمام إجراءاتهم بيسر وسهولة.حضر التدشين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وقادة القطاعات الأمنية وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.