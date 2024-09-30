تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.1% في الربع الثاني من 2024

بناءً على تقديرات مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء بلغ معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين) 3.3% في الربع الثاني من عام 2024م، مسجلا بذلك انخفاضًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م، كما سجل انخفاضًا سنويًا بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م.
هذا وقد بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.1% في الربع الثاني من عام 2024م، بانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م، وبانخفاض سنوي كذلك بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م.
وأظهرت النتائج انخفاض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثاني لعام 2024م بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من نفس العام حيث بلغ 50.8% فيما سجل ارتفاعا سنوياً طفيفا بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م، بينما سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان انخفاضا بمقدار 0.3 نقطة مئوية
مقارنة بالربع الأول من عام 2024م حيث بلغ 47.2%، وارتفاعا سنوياً بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2023م.
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