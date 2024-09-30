الشورى يطالب بدعم الجامعات الطرفية والحديثة

طالب أعضاء في مجلس الشورى في جلسته، أمس، صندوق التعليم العالي الجامعي، بالتركيز على دعم البرامج في الجامعات الطرفية والمستحدثة حديثًا، لحاجتها مقارنةً بالجامعات الأخرى التي قطعت شوطًا في تحقيق الاستدامة المالية. كما طالب الأعضاء الصندوق بتعزيز وتطوير خدماته وبرامجه مع أصحاب المصلحة، وبما يحقق من تحسينٍ لجودة التعليم العالي الجامعي ويلبي متطلبات التنمية المستدامة. كما طالبوا بأن يوضح الصندوق مستوى الالتزام بالسياسة الاستثمارية المعتمدة خصوصًا فيما يتعلق بنسبة الأصول المختلفة في المحفظة.

تنمية موارد الجامعات

كما طالب الأعضاء الصندوق بتبني إقامة مشاريع استثمارية في مواقع الجامعات بالشراكة وبنسب عادلة تسهم فعليًا في تنمية موارد الجامعات الذاتية، فضلا عن أن تعمل الجامعات على صرف المبالغ الممنوحة من صندوق التعليم العالي الجامعي على البنية التحتية للجامعات الناشئة كالتعلم الإلكتروني، والتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس في التخصصات النادرة، ودعم المكتبات.

مذكرات تفاهم واتفاقية

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق الشورى على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقية بين السعودية وعدد من الدول تتعلق بعدد من المجالات.

فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرات تفاهم بين وزارة الخارجية السعودية ونظيراتها في رواندا وسان مارينو وإستونيا، في شأن المشاورات السياسية.

وفي شأن آخر وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية واللجنة المستقلة لمكافحة الفساد لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية في مجال منع الفساد ومكافحته، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الخدمات اللوجستية

وفي شأن يتعلق بالخدمات اللوجستية وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والبنية التحتية في رومانيا للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي شأن ذي صلة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.

مشروع نظام

كما وافق الشورى خلال الجلسة على مشروع النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وفيما يتعلق بالشؤون الثقافية والفكرية وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، في شأن إنشاء صندوق استئماني للمشاريع الإنمائية في مجال الملكية الفكرية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة.

مطالب الشورى من صندوق التعليم العالي الجامعي

- تعزيز وتطوير خدماته وبرامجه مع أصحاب المصلحة.

- توضيح مستوى الالتزام بالسياسة الاستثمارية المعتمدة.

- دعم البرامج في الجامعات الطرفية والمستحدثة حديثًا.

- تبني إقامة مشاريع استثمارية في مواقع الجامعات.