مُحافظ الخرج يرعى حفل تدشين مركز عمليات اليوم الواحد بمجمعات التعاون الطبية

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجمعات التعاون الطبية رائد بن ناصر العبيد -في كلمة له خلال الحفل المعدّ بهذه المناسبة -، عن شكره لمحافظ الخرج على دعمه المستمر للقطاع الصحي في الخرج، مشيرًا إلى أن المركز الجديد سيحدث نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة ويعزز من مكانة ودعم القطاع الخاص للخدمات الصحية في المحافظة.
إثر ذلك دشَّن المحافظ مركز عمليات اليوم الواحد، ثمّ تجول في أرجاء المركز، واطلع على التجهيزات والخدمات المقدمة في تخصصات متعددة لمختلف الفئات العمرية. كما التقى سموّه عددًا من الأطباء العاملين في المركز، معربًا عن اعتزازه بجهودهم في خدمة دوت الخليج والمجتمع، حاثًا إياهم على أهمية استمرار تطوير الكوادر الوطنية.
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