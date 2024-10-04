شكرا لقرائتكم توضيح مهم من مساند بشأن تعديل مهن العمالة المنزلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “منصة مساند”، مع استفسار بشأن التعديل على المهن الخاصة بالعمالة المنزلية.

تعديل مهن العمالة المنزلية

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه : “هل ممكن تعديل المهنة من سائق خاص إلى مدرس خاص للعمالة المنزلية؟”.

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وأجابت منصة مساند، بقولها: “للتعديل على مهن العمالة المنزلية في قائمة المكفولين يرجى التواصل مع أبشر – الجوازات”.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند أنه لا يمكن تعديل أو إضافة السيرة الذاتية بعد قبول طلب التعاقد.

تحويل رواتب العمالة عبر مساند

يذكر أن تحويل رواتب العمالة المنزلية متاح عبر المحافظ الرقمية التالية :Stcpay, Urpay, AlinmaPay, Enjaz, Mobily Pay، وسيتم توثيق عمليات الدفع عبر البرنامج.

خطوات تنفيذ الخدمة

الخطوة الأولى: استخراج رقم للعامل/ة المنزلي/ة بالرقم المربوط على إقامته

الخطوة الثانية: إنشاء حساب للعامل المنزلي في أحد المحافظ الرقمية

الخطوة الثالثة:

• يذهب صاحب العمل إلى المحفظة المختارة

• يختار أيقونة “رواتب العمالة المنزلية“

• ستظهر بيانات العمالة المسجلة باسم صاحب العمل

• يضغط “تأكيد الدفع”

• كما يمكنك تحويل راتب مقدم، سلفة، خصم مع كتابة ملاحظة بنوعها.