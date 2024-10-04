شكرا لقرائتكم المرور يوضح حقيقة مقطع اصطدام شاحنة بمركبة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الإدارة العامة للمرور، حقيقة المحتوى المرئي المتداول، ويظهر حادثة اصطدام شاحنة بمركبة في طريق عام.

اصطدام شاحنة بمركبة

وقال المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس: “إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لحادث اصطدام شاحنة بمركبة في طريق عام فقد تمت مباشرته في حينه (منذ عام) بمدينة الرياض، واستكمال الإجراءات النظامية حياله”.