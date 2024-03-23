تطورات إيجابية في الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر مقرب من أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر عن تطورات إيجابية للحالة الصحية له بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة أثناء مباراة الاتحاد السكندري بدوري نايل.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة عبر " بوابة الخليج 365 الإلكترونية " إن حالة رفعت الصحية أصبحت مستقرة إلى حد كبير مشيرًا إلى أنه يعلم الجميع وهو ما يؤكد استعادته للوعي بشكل كامل .

وأضاف المصدر أن رفعت تم نقله إلى غرفه بالمستشفى وعاد لتناول الطعام بشكل طبيعي.

وكان نادي مودرن فيوتشر أصدر بيانا رسميا خلال الايام الماضية أعلن فيه فصل جهاز التنفس الصناعي عن أحمد رفعت ، واسترداده للوعي بشكل جزئي، مع وضع اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية.

ويذكر ان أحمد رفعت سقط بشكل مفاجئ على أرضية ملعب الإسكندرية وتحديدًا في الدقيقة 88 من اللقاء وذلك دون تدخل من أي لاعب، ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى.

وتعادل مودرن فيوتشر سلبيا مع الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري نايل.