شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: المنافسة بين لاعبى الأهلى دائما لصالح الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مروان عطية لاعب الأهلى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن المنافسة بين اللاعبين فى كل المراكز دائما تكون لصالح فريق الأهلى وهو ما ينعكس على الشكل الجماعى والنتائج، موجها الشكر لجماهير الأهلى على دعمهم المستمر.

وطالب مروان عطية الجماهير باستمرار الدعم والمساندة خاصة قبل مباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك الجمعة المقبل بالسعودية.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية، في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري رقم 44 في تاريخه، والذي توج به في الموسم الماضي.

وأحرز أهداف الأهلي رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، علما بأن مباراة الذهاب في كينيا انتهت بفوز الأهلي بنفس النتيجة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي‎:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.