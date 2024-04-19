شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يجتمع بحكام دورة اتحاد شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم جمال علام، خلال الساعات الماضية، اجتماعا بحكام دورة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لمنتخبات مواليد 2007-2008، التي تحتضنها الجزائر من 16 إلى 27 أبريل 2024 بحضور محمود الهمامي المدير التنفيذي للاتحاد، ونصر الدين قرين وسمير عثمان عضوي لجنة التحكيم بالاتحاد.

وأبرز رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المسئولية الملقاة على عاتق الحكام لإنجاح الدورة، مشددا بضرورة التحلي بخصال النزاهة والعدالة في إدارة المقابلات وإبداء الكثير من الرصانة والمرونة في التعامل مع اللاعبين في هذه المرحلة السنية، معربا عن ثقته التامة في قدرة طواقم التحكيم على قيادة المباريات بكل كفاءة واقتدار، وتقديم صورة ناصعة عن مستوى التحكيم بالمنطقة بشكل عام وتاكيد السمعة المتميزة التى تحظى بها كرة القدم في بلدان شمال أفريقيا، بتصدرها التصنيف القاري على وجه الخصوص.

وأشار علام إلى العناية الفائقة التي يوليها اتحاد شمال أفريقيا لقطاع التحكيم وحرصه على الارتقاء بأدائه نحو بلوغ مراتب الريادة في الكؤوس الأفريقية والمونديال، معلنا في هذا الصدد أن الفترة القادمة ستشهد إقامة أنشطة متنوعة لفائدة حكام المنطقة من دورات وملتقيات تحت إشراف عدد من المحاضرين المتميزين من اتحادات المنطقة والكاف والفيفا.

وتابع أن المشاركة في هذه الملتقيات التكوينية ستخضع لجملة من المقاييس التي ستحددها لجنة التحكيم باتحاد شمال أفريقيا، بالتنسيق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، مبينا أنه سيتم في إطار مزيد تحفيز الحكام على التألق استحداث جائزة تسند لأفضل طاقم تحكيم في هذه الدورة.