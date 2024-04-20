انتهاء مباريات اليوم الثاني مجموعة النيل.. الأهلي يتصدر وبانجي يحقق أول فوز

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات اليوم الثاني من مباريات مجموعة النيل لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة والتي أقيمت اليوم السبت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

وتمكن فريق بانجي "إفريقيا الوسطى" من تحقيق الفوز الأول له في التصفيات على حساب فريق سيتي أويلرز "أوغندا" بنتيجة 101 – 88.

وصرح "فرانسواه إنينجي" مدرب فريق بانجي خلال المؤتمر الصحفي قائلًا "كانت مبارة صعبة لكن قدمنا أداء جيد إحصائياً مقارنة بمباراة الأمس، مازال طموح التأهل هو أكبر دافع لنا".

فيما صرح "تيري دارلان" لاعب فريق بانجي خلال المؤتمر الصحفي "مبارة كانت صعبة لكنا قاتلنا بصلابة حتى حققنا الفوز".

أما كريم نسبة، مدرب فريق سيتي أويلرز، فقد صرح "اللاعبون قاتلوا حتى النهاية ومن الصعب طلب ذلك منهم يومين متتاليين، واقعياً التأهل سيكون صعب لكننا نمثل أوغندا وعلينا بالقتال حتي النهاية".

بينما علق خامان مالواخ، لاعب سيتي أويلرز قائلًا "البداية كانت جيدة لنا ولكن فقدنا السيطرة على المباراة".

وفي المباراة الثانية، تمكن الأهلي "مصر" من تحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب أهلي بني غازي "ليبيا" بنتيجة 98 – 86.

وتحدث أوجستي بوش مدرب النادي الأهلي المصري في المؤتمر الصحفي قائلًا "سعيد بالفوز والمجهود، لعبنا نصف ثاني أقوى في المباراة خصوصاً من الناحية الدفاعية لكن كنا جيدين هجومياً خلال المباراة بالكامل".

فيما تحدث باتريك جاردنر لاعب الفريق "كنا جيدين هجوميًا ونجحنا في تحقيق الفوز الثاني على التوالي، سعيد بالتواجد مع الأهلي ومتحمس لبقية المباريات".

أما إيڤان جيرميك، مدرب أهلي بني غازي، فقد صرح "أبارك للأهلي، لقد لعبنا مباراة جيدة ولكن هبط مستوانا في الربع الأخير، سعيد بمستوانا في المبارتين ولدينا فرصة للاستعداد جيداً للمباراة المقبلة".

بينما صرح بيير جاكسون لاعب الفريق "لقد كانت مباراة جيدة بين فريقين جيدين ولكن الأهلي تفوق علينا في الربع الأخير".