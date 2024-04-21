ميدو مشيدا بمصطفى شوبير: سيصبح حارس مصر الأول في السنوات المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى الإعلامي أحمد حسام ميدو بمستوى مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مؤخرًا، خاصة بعد الأداء الذي قدمه في مباراة أمس أمام مازيمبي، والتي جمعتهما على ملعب الأخير، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2023/2024 وانتهت بالتعادل السلبي.

أضاف ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "هناك نقاط فنية قليلة نتحدث عنها في مباراة الأهلي ومازيمبي وكولر ترك الاستحواذ للفريق الكونجولي، ومشاركة عبد القادر كأساسي شئ جيد لانه يتميز بالسرعة وهي فكرة جيدة تخدمك في التحولات بشكل كبير.

وواصل: "الأهلي تعادل ولكنه كان قادرا على التسجيل من فرص سهلة للغاية، وهناك حالة توتر لبعض اللاعبين عند انفرادهم بالمرمى، و80 من لاعبي مصر لديهم نفس الحالة ولابد من تطوير تلك النقط والعمل عليها بشكل أكبر".

وتابع: "الأهلي أتولد له حارس مرمى اسمه مصطفى شوبير قادر على أن يكون حارس مرمى منتخب مصر الأول".

وأضاف : "مصطفى شوبير هو رجل مباراة الأهلي ومازيمبي بلا منازع وأنا سعيد جدًا بما يقدمه، لديه الثقة وثةي وحالة من عدم الرهبة ولديه طريقة خاصة في التصدي للانفراردات والعرضيات تدل على قوته وخوضه للتدريبات بشكل جيد، وأشكر مدرب حراس مرمى الأهلي".

وأتم : "قد يتمسك كولر بمصطفى شوبير بعد عودة الشناوي من الإصابة، ولا أحد يستغرب الأمر، شوبير يستحق ذلك وقدم مباريات رائعة مما يشفع له أن يكون الحارس رقم 1 حتى نهاية البطولة وممكن نتكتب البطولة بـ اسم مصطفى شوبير".