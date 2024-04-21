مدرب يد الزمالك..نسعى إلى صناعة شكل جديد للأبيض

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب مجدي أبو المجد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه على الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقال "أبو المجد" في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: " الحمدلله على الفوز والأداء، واجهنا فريق قوي، ولكن كان لدينا تركيز كامل قبل المباراة من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور القادم".

وواصل: "الفريق مر بظروف صعبة في أخر موسمين، والإستراتيجية الفنية اختلفت من مدرب لأخر، لكن مدرسة الزمالك تعتمد على القوة البدنية والثبات" .

وتابع:" نسعى إلى صناعة شكل جديد للزمالك، واعد خلال عام أن يصل الفريق إلى الشكل المرضي للجميع".



وتابع: "لن يكون هناك مدرب يملك أحمد الأحمر، ولا نستطيع التسجيل، فهو مثل المايسترو الذي يستطيع امتلاك الكرة ويكون محور اللعب للفريق".

وأضاف:"الزمالك رغم الظروف الصعبة كان على منصات التتويج في أكثر من مناسبة، ونسعى إلى تطوير مستوى العناصر الشابة خلال الفترة المقبلة، حيث شهدت مباراة الترجي مشاركة لاعبين من مواليد ٢٠٠٤ و٢٠٠٢ وهم من مكاسب اللقاء".



واختتم: "نشكر الجزائر على حسن الاستقبال الحفاوة التي وجدناها في مدينة وهران".