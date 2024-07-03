تكنولوجيا: هاتف Oppo A3 ينطلق رسمياً بمعالج Snapdragon 695 وشاشة OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن هاتف Oppo A3 من الفئة المتوسطة الذي يأتي بمعالج Snapdragon 695 ويدعم الإتصال بشبكات 5G، والذي يتوفر بسعر 220 دولار.

يتميز Oppo A3 بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz، وتدعم أيضاً عمق ألوان 10 بت، كما يأتي بطبقة حماية من Gorilla Glass 7i، وتدعم الشاشة سطوع بنسبة 1200 nits.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، كما يتوفر بسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، ويدعم الهاتف أيضاً التخزين الخارجي في microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Oppo A3 بمستشعر رئيسي بدقة 50 مجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، والتي تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي في ثقب الشاشة بدقة 8 ميجا بيكسل، والتي تدعم أيضاً تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، عبر منفذ USB-C 2.0، ويتميز Oppo A3 بتصميم نحيف بسماكة 7.15مم، ووزن 178 جرام.

وللإتصال يدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 5، والبلوتوث (aptX HD)، إلا أن الهاتف لا يضم مدخل 3.5مم للسماعات، ولا يدعم تقنية NFC.

ومن المقرر أن يتوفر Oppo A3 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 220 دولار، على أن يبدأ البيع على موقع الشركة في 5 من يوليو.

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