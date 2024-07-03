ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني ناجي الأسطا سهرة فنية رائعة يوم السبت في Palms The Legend في منطقة نهر الكلب في لبنان، وقد ألهب الأجواء كعادته بأغنياته المحبوبة وعفويته وجوّه المليئ بالفرح.
ولطالما حفر الأسطا إسمه في قلوب الجماهير وطبعت أغنياته في قلوب الناس بينها أول أغنية في مسيرته منذ 13 عاماً "رح تعملي بالأعصاب"والعديد من الأغنيات.
موقع "الفن" تواجد في حفل الأسطا، وكان لنا لقاء معه حيث تحدث عن سر نجاح حفلاته وعن تواضع الفنان ومحطات من مسيرته.
الأسطا الذي قدم في السابق العديد من الأعمال الدينية، تحدث عن تحضير ترتيلة لتطويب البطريرك إسطفان الدويهي وغيرها من الأمور.
ووجه الأسطا نصيحة للفنانين كما تحدث عن وشمه الجديد وعن رأيه بدخول أولاده الفن.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - ناجي الأسطا يتحدث عن وشمه الجديد .. ويوجه هذه النصيحة للفنانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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