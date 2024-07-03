قاض في نيويورك يرجئ الحكم على ترامب في قضية

ابوظبي - سيف اليزيد - في أعقاب حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا الأميركية بشأن حصانة الرؤساء الأميركيين، أرجأ قاض في نيويورك يوم الثلاثاء الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية جنائية تتعلق بمدفوعات مالية. وكتب القاضي خوان ميرشان في رسالة إلى أطراف المحاكمة أنه إذا تبين أن هناك حاجة لإصدار حكم، فسيتم ذلك في 18 سبتمبر. وكان من المقرر أن يصدر الحكم في 11 يوليو. وخلفية ذلك هي أن ترامب يطعن في الحكم الصادر ضده بعد حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا يوم الاثنين. وينص الحكم على أن رؤساء الولايات المتحدة يتمتعون بحماية واسعة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات الرسمية في المنصب.